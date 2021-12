Nederlandse aanhangers ‘rassenoorlog’ hoeven niet terug de cel in

Twee jonge Nederlandse mannen die lid waren van de extreemrechtse terroristische organisatie The Base hoeven niet terug de cel in. Aanhangers van The Base willen chaos creëren in de samenleving en zo een rassenoorlog uitlokken.

Fabio I. (20) uit Zwijndrecht en Steven V. (21) uit Amsterdam werden vandaag door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. Beide mannen hebben al maandenlang in voorarrest gezeten en hoeven daardoor niet terug de cel in. Steven V. krijgt nog een taakstraf van 240 uur, Fabio I. van 200 uur.

De twee mannen werden eind vorig jaar opgepakt vanwege hun uitlating in chatgroepen op Telegram. ‘Dood alle niet-witten, negers, overal. Ik wil ze allemaal doodmaken. Roei hun ras uit. Onze terreur komt eraan en onze haat zal zich verspreiden over de gehele wereld’, schreef Fabio I. daar. In die chats noemde Fabio, uit Zwijndrecht, zichzelf ‘Feuerjugend’, vuurjeugd. Hij vindt zichzelf ‘nationaalsocialistisch’, bij een huiszoeking werden een hakenkruisvlag, delen van een SS-uniform en een nazi-dolk gevonden.

‘Mad Dutchman'

Steven V. schreef onder meer: ‘Waarom komen we niet samen en doden we elk weekend complete families in hun huizen.’ Onder zijn bijnaam The Mad Dutchman verstuurde hij een video waarin een neonazi een zwarte man doodschopt. ‘Dood een neger vanavond’, schreef hij erbij. Ook verspreidde hij een foto waarop een Joodse man door het hoofd wordt geschoten. En schreef hij: ‘Alle homo’s moeten geslagen worden. Hard.’ Steven V. plaatste in een chat waarin het over aanslagen ging ook een foto van premier Rutte met de tekst: ‘Hij fietst naar zijn werk. Zonder bescherming.’

Etnostaat

I. en V. deden dat in chatgroepen die zijn gelieerd aan extreemrechtse organisaties, zoals The Base. Die organisaties maken onderdeel uit van het zogenoemde accelerationalisme, een ideologie die een rassenoorlog wil uitlokken. ‘Hierdoor willen zij chaos creëren in de samenleving waarin het huidige politieke bestel dan kan worden vervangen door een witte (nationaalsocialistische) etnostaat. Deze ideologie is een vast bestanddeel geworden van het rechtsextremistische landschap en heeft mede in de afgelopen twee jaar in westerse landen geleid tot enkele terroristische geweldsdaden of concrete plannen daartoe’, schrijft de rechtbank in haar vonnis.

The Base is een van de organisaties die die ideologie aanhangen. De organisatie wordt geleid door een Amerikaan die in Rusland woont. De twee Nederlanders hadden online een ‘sollicitatiegesprek’ met die leider, ze zouden een afdeling van The Base in Nederland kunnen opzetten.

Nederlandse veiligheidsdiensten maken zich al enige tijd zorgen over het aantal Nederlandse jongens dat bevattelijk is voor het accelerationalisme. ‘Het gaat om ten minste een paar honderd Nederlanders tussen de 12 en 20 jaar die veel tijd online doorbrengen op internationale netwerken. Nederlandse deelnemers lijken relatief vaak te kampen met psychosociale problematiek en hebben een gebrekkig sociaal vangnet’, schreef de NCTV in oktober. Ook bij Fabio I. en Steven V. speelt dergelijke problematiek.