Nederlands schip verliest 30.000 liter brandstof bij Canadese kust

In een verklaring van de eigenaar van het schip, Royal Wagenborg in Delfzijl, staat volgens CBC dat de lekkage donderdagochtend na daglicht is ontdekt en het incident direct gemeld is aan de autoriteiten in Canada en Nederland. Er zijn geen gewonden gevallen en het lek is inmiddels gedicht. Wagenborg zegt volledig mee te werken met de Canadese autoriteiten en heeft beloofd maatregelen te treffen om verdere milieuschade te beperken.