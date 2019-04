Nederlands-Rwandese die Boeing aanklaagt, praat voor het eerst: ‘Pas als er gerechtigheid is, rouw ik’

,,Ik zou ‘goed’ kunnen antwoorden wanneer iemand vraagt hoe het met me gaat: dan is iedereen op zijn gemak. Maar dat zou de waarheid niet zijn. Ik besef heel goed wat er is gebeurd. Juist daarom ben ik de eerste die een klacht indient. De familieleden van andere slachtoffers hebben nog de luxe van het rouwen, maar ik heb dat nog niet gedaan. Nog geen minuut. Alles valt bovenop me. Ik zal mijn tijd wel krijgen wanneer er gerechtigheid is voor hem en voor onze kinderen. Zij verdienen dit niet. De band die zij hadden met hun vader...”



,,Ze hadden hun vader al losgelaten. Zodat hij bij UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, andere kinderen, andere vrouwen en andere mannen kon helpen. Ze konden daarmee leven, omdat ze wisten: hij doet het goede, hij komt wel terug. Maar ondanks al het goede dat hij heeft gedaan, komt hij nooit meer terug.”



,,De jongsten zijn vier en vijf jaar oud, dus ze beseffen nog niet goed wat er gebeurd is. De oudste wel. Zij is acht en biologisch gezien niet Jacksons kind, maar zij heeft hem altijd als haar vader gezien. Die twee waren beste maatjes. Ik praat nu constant met haar, zeg dat ze kwaad mag zijn, dat het oké is om met dingen te gooien, want ik weet dat de band die zij met Jackson had sterker was dan met wie ook. Alle gevechten die ik aanga, zijn voor mijn drie kinderen en voor zijn eer. Mezelf zet ik even aan de kant."