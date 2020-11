Nederlands meest beruchte jihadbruid op weg terug naar Nederland

Nederlands meest beruchte jihadbruid staat op het punt terug te keren naar ons land. Angela B. zou andere Nederlandse meisjes hebben geronseld om naar het kalifaat van IS te komen. Zelf trouwde ze er tenminste twee keer en kreeg ze er kinderen, van wie eentje overleed. Ze was onder meer getrouwd met een Portugees die betrokken zou zijn bij het maken van executievideo's.

Angela B., uit Soesterberg, vertrok in 2014 al naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS. De knappe Nederlandse vrouw, dan 19 jaar oud, trouwt er met de Portugese jihadist Fabio: een getalenteerd voetballer, die radicaliseerde. De Portugees, inmiddels omgekomen, zou deel hebben uitgemaakt van een beruchte media-afdeling van IS en verantwoordelijk zijn geweest voor het maken van executievideo’s. Na zijn dood zou ze zijn hertrouwd met een andere Portugese jihadist, Nero Saraiva. Die man zou betrokken zijn geweest bij het gijzelen van westerse journalisten en hulpverleners in Syrië. Hij raakte later zwaargewond en zit nu in de gevangenis.

Val van het Kalifaat

B. bleef tot het laatst in IS-gebied, pas toen het kalifaat echt viel, vluchtte ze. Ze belandde, net zoals tientallen andere Nederlandse jihadbruiden, in detentiekamp Al Hol in noordoost-Syrië. Daar stierf haar dochtertje. Deze zomer wist een groep Nederlandse vrouwen te ontsnappen vanuit het kamp en naar Idlib in noordwest-Syrië te reizen. Die regio staat nog onder controle van jihadistische groepen.

De vrouwen en ook Angela werden daarbij geholpen vanuit Nederland. De bekende, veroordeelde terrorist Samir A. zamelde onder de families van de jihadbruiden in Nederland geld in, daarmee betaalde hij smokkelaars die de vrouwen hielpen te ontsnappen en verder te reizen. Veel van de vrouwen bevinden zich nog steeds in Idlib.

Achterblijvers bidden voor haar

Angela B. besloot echter door te reizen naar Turkije en meldde zich daar eerder deze week, samen met haar zoontje, bij de Nederlandse ambassade. Ze zal nu onder begeleiding van de Marechaussee naar Nederland worden teruggevlogen. Na aankomst op Schiphol worden terugkerende Syriëgangers direct aangehouden en vastgezet. B. komt waarschijnlijk terecht op de nieuwe terreurafdeling in de gevangenis in Zwolle. Die is specifiek voor vrouwen bestemd. Nederlandse vrouwen die nog in Idlib zijn stellen voor haar te bidden: ‘mag Allah haar pad makkelijker maken nu’.

Er zijn de afgelopen maanden al verschillende Nederlandse vrouwen teruggekeerd uit Syrië. Zij kregen celstraffen tot maximaal 2,5 jaar, waarvan vaak een fors deel voorwaardelijk.

Maar de rechtszaak tegen B. zal een bijzondere worden. Waarschijnlijk wordt zij ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het ronselen van andere Nederlandse (jonge) vrouwen, waaronder drie meisjes uit Driebergen en Zeist in 2015. Die meisjes waren toen nog maar 15 en 16 jaar oud. Angela maakt hen vanuit het kalifaat via social media lekker om naar Syrië te komen. ‘Het eten is hier heerlijk', laat ze onder meer weten. De politie weet twee van de meisjes op het nippertje te traceren en weg te sleuren voor de poorten naar Islamitische Staat. Het derde meisje, 16 jaar oud, weet de grens met Syrië over te glippen.

Daarnaast is het de vraag wat zij wel of niet iets wist van het gruwelijke werk van haar mannen Fabio en Nero.

Radicaal

Ook lijkt B. nog niet gebroken te hebben met haar radicale gedachtegoed. Waar andere terugkeerders in de rechtbank stelden hun extremistische ideeën te hebben achtergelaten in het kalifaat, stelde B. recent in een tv-documentaire dat ‘ze achter de gedachte van de Islamitische Staat staat'. ,,Maar niet de Staat zoals ik die later in video's zag.”

B. deed vorig jaar ook niet mee aan een kort geding waarin 23 Nederlandse vrouwen in Syrië bepleitten dat de Nederlandse Staat moest helpen bij hun terugkeer. Ze deed niet mee omdat ze haar lot in de handen van God wilde leggen in plaats van in de handen van een rechter, zo liet ze vorig jaar aan deze site weten. Ook schreef ze toen dat ‘dit leven alleen een test is om te kijken wat je werkelijk waard bent voor het eeuwige leven'.

Inmiddels zijn er zo’n 60 Nederlandse jihadisten teruggekeerd uit Syrië en Irak. De meesten van hen kwamen in 2013 en 2014 al terug. Recent zijn er verschillende vrouwen teruggekomen. Ook zij ontsnapten uit de detentiekampen in Syrië en wisten in Turkije te geraken. Vanuit dat land levert Nederland weer assistentie aan de vrouwen om naar Nederland te komen.