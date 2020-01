Nederlands marineschip gewoon naar zeestraat Iran

De missie, onder leiding van Frankrijk, is op touw gezet als alternatief voor een soortgelijke missie van de Verenigde Staten. De belangrijkste Europese landen zien nog altijd meer in overleg met Iran dan in de ramkoers die Washington kiest.

Noorden Irak

Defensie bekijkt nog of de Nederlandse militairen die in het noorden van Irak zijn gelegerd hun werk veilig kunnen blijven doen. Bij eerdere momenten dat de spanningen in Irak of in de regio hoog opliepen, kregen zij bijvoorbeeld het bevel voorlopig binnen te blijven. Dat gebeurde voor het laatst in mei vorig jaar.