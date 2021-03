Nederlands coronavaccin van Janssen voorlopig goedgekeurd

Dit is de vrouw achter het Jans­sen-vac­cin: ‘Ze voelt zich geen haar beter dan anderen’

14:18 Naar Hanneke Schuitemaker worden in de toekomst misschien wel straten vernoemd, of laboratoria. Ze is de vrouw die de ontwikkeling op haar naam mag schrijven van het enige coronavaccin dat aan één prik genoeg heeft, dat van Janssen uit Leiden. Dat vaccin is vandaag ook voor ons land goedgekeurd. Een enorm succes. ,,Toch voelt Hanneke zich geen haar beter dan wie dan ook.”