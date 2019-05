‘Nederlanders, hoe genadig zijn jullie?’

Virginia Gamba is niet iemand die een blad voor de mond neemt. De speciale VN-gezant voor Kinderen in Gewapende Conflicten voelt zich niet helemaal lekker maar zegt het interview niet af. Een indrukwekkend personage dat de reputatie heeft man en paard te noemen, ook als dat pijn doet. ,,Ik ben Argentijnse en dan zeg ik wat ik wil. Dat is al mijn hele leven zo’’, zegt de rechterhand van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres met een toch wat strenge glimlach.



Gamba (1954) is al dertig jaar bezig met ontwapening, vrede en veiligheid. Ze heeft haar sporen verdiend in Zuid-Afrika en Syrië waar ze naar chemische wapens speurde. In 1995 zat ze in de Pugwash organisatie die in dat jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg wegens een belangrijke bijdrage aan de ontmanteling van kernwapens.



Of het nu is omdat ze uit een katholiek land komt en graag appelleert aan het geweten van degenen met wie ze zaken wil doen. Geef het antwoord maar: kun je onschuldige kinderen die door dwalingen van hun ouders in de ellende zijn gekomen echt laten barsten? Mag je kleuters aanrekenen dat hun ouders een tijd achter de vlag van Islamitische Staat hebben gemarcheerd en in naam van die organisatie soms afgrijselijke misdaden hebben gepleegd? Haar antwoord luidt – net als dat van de jubilerende kinderrechtenorganisatie waar ze gisteren te gast was – twee keer nee.