Nederlander vrijgesproken van leveren wapens aanslag Parijs, niet voldoende bewijs

Zeven jaar na de aanslagen in Parijs en Brussel, lijkt het laatste dossier daarover in Nederland gesloten. De rechtbank sprak woensdag de Amsterdammer Anass A., die ervan werd verdacht bemiddeld te hebben in de wapenleveranties van Kalasnikovs aan de Belgische en Franse terroristen, vrij. ,,Er is niet voldoende bewijs.”

Het was een gruwelijke aanslag, waarbij een groep terroristen uit naam van Islamitische Staat in november 2015 hun Kalasjnikovs leegschoten op de bezoekers van popzaal Bataclan en een reeks terrassen in Parijs. 130 mensen kwamen om, honderden raakten gewond. Vijf maanden later pleegden de overgebleven leden van de groep terroristen nog een aanslag: op vliegveld Zaventem en de metro in Brussel.

Zeker een van de gebruikte wapens in Parijs zou uit Nederland zijn gekomen, stelde justitie al in 2019. Dat bleek onder meer uit een verklaring van een van de betrokken terroristen, Osama Krayem. Hij vertelde de politie dat een ander lid van de groep, vlak voor de aanslag in Parijs, naar Nederland zou zijn gegaan om wapens te kopen. Ook zou er op het wapen dna van een Nederlander aan zijn getroffen.

Twee plekken in Rotterdam

De terrorist die naar Nederland kwam (Ibrahim el Bakraoui) om kalasjnikovs te regelen deed dat samen met een handlanger: de Belg Ali el H. Hij kon die wapens regelen, volgens Justitie, omdat hij contacten had in Nederland: zijn neef Anass A. In oktober 2015 was er veel contact tussen Ali en Anass. Ook staat vast dat Ali en Ibrahim en Bakraoui (het lid van de terreurgroep) naar Rotterdam zijn gekomen. Volgens de navigatie van Ali zijn ze op twee plekken in de stad gestopt.

Waren ‘clio’s’ eigenlijk wapens?

Ook zijn er gesprekken achterhaald waarin het gaat over ‘clio’s’. Volgens de verdachte gingen die gesprekken over drugs, clio’s zijn crimineel jargon voor sofdrugs. Maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het niet om auto’s of drugs, maar om wapens. ,,Daar wijzen de besproken prijzen op. Het gaat ook over grote en kleine clio’s”, stelde officier van justitie Kardol woensdag in de rechtbank.

Maar, stelde het OM ook: we hebben geen wettig en overtuigend bewijs kunnen vinden dat het inderdaad tot een wapendeal is gekomen. Want Anass brancht Ali en Ibrahim wel in contact met bekende criminelen. ,,Maar we hebben niet kunnen bewijzen dat die criminelen in oktober 2015 ook in wapens handelden.” De telefoongegevens die dat bewijs misschien wel hadden kunnen leveren, zijn door de telecomproviders niet bewaard. Het OM vroeg daarom, na een onderzoek van vijf jaar, om vrijspraak voor Anass A.

De rechtbank ging daar, na een beraad van tien minuten, in mee.

Ibrahim blies zichzelf op

De neef van Anass, Ali el H., is in Frankrijk al wel tot tien jaar cel veroordeeld voor zijn rol in de voorbereidingen van de aanslag in Parijs. Ibrahim el Bakraoui is dood, hij blies zichzelf op bij de aanslag in Brussel in maart 2016.

Franse advocaten haalden vorig jaar nog uit naar de Nederlandse onderzoekers. Ze stelden dat er in Nederland te weinig onderzoek is gedaan om handlangers te vervolgen. Anass en twee andere Nederlanders werden in het Parijse proces wel als getuigen gehoord.