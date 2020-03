Nederlander steunt strengere aanpak corona

Vier op de vijf Nederlanders (82 procent) geeft in het onderzoek aan dat ze hun leven flink hebben aangepast. Dat cijfer staat in schril contrast met twee weken geleden, toen er alleen nog een advies was om thuis te werken en afstand te houden. Toen zei slechts 6 procent van de ondervraagden zich eraan te houden. Een week geleden was dat nog 20 procent.

Na de herhaalde oproepen om toch vooral thuis te blijven en de hoge boetes die er sinds afgelopen maandag op samenscholen zijn gezet, is bij nagenoeg iedere Nederlander nu duidelijk wat de bedoeling is van social distancing. Negen op de tien ondervraagden maakt zich dan ook grote zorgen over hoe mensen zich bijvoorbeeld afgelopen weekend gedroegen. Toen trokken velen naar de stranden, bossen en parken.

Strenger optreden

Nederlanders lijken het juist toe te juichen dat de overheid strenger is gaan optreden. Twee weken geleden gaf twee derde aan vertrouwen te hebben in die aanpak. Nu er ook strenger op samenscholen wordt gehandhaafd, steunt 85 procent van de ondervraagden deze nieuwe werkwijze. Ook vindt bijna vier op de vijf Nederlanders (78 procent) dat het kabinet en het RIVM voldoende doen om de coronacrisis te lijf te gaan.

Volledig scherm Een bord waarschuwt in het Vondelpark om 1,5 meter afstand te houden van elkaar vanwege het coronavirus. © ROBIN UTRECHT