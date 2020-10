Nederlander hackt Twitteraccount Donald Trump: ‘Ik dacht ‘oh god’ toen ik was ingelogd’

Coronavirus LEES TERUG | Situatie in acht regio's 'zeer ernstig’, aantal besmettin­gen Duitsland schiet omhoog

9:01 Er werden gisteren 8764 nieuwe coronagevallen gemeld. Een forse stijging. Een dag eerder waren er nog 8175 positieve tests. Het aantal sterfgevallen nam in 24 uur met 59 toe, het hoogste aantal in maanden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde het trieste record van 927.000 Europese coronabesmettingen in één week tijd. In Spanje zijn meer dan een miljoen besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dit blog is nu afgesloten.