Nederlander (47) overlijdt na sprong in zee, droomreis met partner en kinderen werd nachtmerrie

Campings nog niet vol tijdens F1-week­end in Zandvoort

Formule 1-fans zijn nog niet te laat om een overnachting te boeken tijdens het raceweekend over minder dan een maand in Zandvoort. Verschillende omliggende campings hebben in het laatste weekend van augustus nog plek en ook vakantieparken van Roompot en EuroParcs zijn nog niet volgeboekt.