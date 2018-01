De jonge Van der W. zou afgelopen donderdag samen met een groep van rond de tachtig mannen en vrouwen aanwezig zijn geweest op een feest in een villa in de omgeving van Siem Reap. Naast een barbecue zou er ook 'pornografisch' gedanst zijn. Foto's van het feestje verschenen op sociale media, waarop de plaatselijke politie op onderzoek ging. Van de groep werden acht mannen en twee vrouwen, waaronder de Haarlemmer, naar het politiebureau meegenomen om verhoord te worden. Zij zouden de organisatoren van het feest zijn geweest. De gevangenen komen uit Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Canada en Nederland. Op foto's die de Cambodjaanse politie heeft verspreid, zijn jongeren te zien die meedoen met een zogenoemd drankspelletje waarbij mannen en vrouwen op elkaar moeten liggen. Het is onduidelijk of dit Van der W. daar bij zit. De Britse krant de Daily Mail sprak met een van de vijf Engelse gevangenen: ,,We zijn onschuldig. We weten niet eens waarom we gearresteerd zijn - we horen steeds verschillende verhalen van mensen.'' De gevangenen slapen op de grond in een cel, maar worden volgens de Britse media 'goed behandeld'. ,,Ze geven ons pizza.''

Jaar cel

Volgens de lokale politie hebben de buitenlanders zich onzedig gedragen en nationale regels overtreden. Het feest was nabij Angkor Wat, een van de beroemdste tempel-complexen van het land. Als de groep schuldig wordt bevonden, hangt hen een jaar cel boven het hoofd. Wanneer de rechtszaak tegen de tien buitenlanders begint, is onduidelijk. In sommige gevallen kan het wel tot zes maanden duren voordat er tijd voor is.



Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken probeert contact te krijgen met de lokale autoriteiten in Cambodja om uit te zoeken wat er precies gaande is.



Cambodja pakt met enige regelmaat toeristen op die zich niet volgens de geldende fatsoensnormen gedragen. In mei 2015 werd een Nederlandse toeriste opgepakt die zich halfnaakt op de foto had laten zetten op een heilige tempel. Eerder dat jaar werden twee Amerikaanse zussen opgepakt omdat ze zich uitkleedden bij een van de tempels. In januari toonden drie Franse toeristen er hun geslachtsdelen. Zij mogen vier jaar het land niet in, kregen een boete van honderden euro's en een halfjaar voorwaardelijke celstraf.