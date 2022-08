Nederlander (21) overleden bij auto-ongeluk in Turkije, bestuurder (22) zwaargewond

De bestuurder, vermoedelijk een 22-jarige man uit Waalwijk, verloor rond 22.45 uur de macht over het stuur en botste tegen een elektriciteitspaal. Door de harde klap viel de paal op de auto van de twee mannen. Het tweetal werd zwaargewond naar het ziekenhuis in de Turkse stad gebracht.

Honderden reacties

Een moskee in Tilburg plaatste vrijdagmiddag een bericht over het overlijden van de man. Daarin wenste de moskee de nabestaanden veel sterke. Honderden mensen reageerden onder het bericht. ‘Hij was een zeer goede jonge man. Moge God zijn familie geduld geven. Het is zo triest’, schreef iemand in één van de reacties.