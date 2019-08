Nederland zet Syrische spion het land uit: ‘Een gevaar voor de samenleving’

video Buma geïnstal­leerd als burgemees­ter Leeuwarden

18:40 Sybrand Buma is vandaag aangesteld als burgemeester van Leeuwarden. De installatie van de oud-fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.