Nederland worstelt met die 1,5 meter: ‘Voor de hufters duik ik de berm in’

Agenten doelwit van spugende en hoestende ‘coronapa­tiën­ten’

10:50 Op verschillende plekken in het land komen berichten van politieagenten die het doelwit zijn van onverlaten die ze bewust in het gezicht hoesten of spugen. Zo werd gisteravond een 45-jarige man in Almelo opgepakt die maar ‘fuck corona’ schreeuwen en een agente bespuugde.