Nederland wil besnijdenis meisjes voorkomen door slachtoffers op Schiphol te onderscheppen

Nederland gaat zo snel mogelijk op Schiphol de luchtbrug controleren waarbij jonge Nederlandse meisjes onder valse voorwendselen in hun vakantie worden ‘meegesmokkeld’ naar hun thuisland om daar in het diepste geheim te worden besneden. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië lopen al pilots met de aanpak.

Dat bleek zojuist in het vragenuur in de Tweede Kamer waar minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) antwoord gaf op vragen van Kamerlid Bente Becker (VVD). Het Kamerlid diende een actieplan in om meisjes beter te gaan beschermen tegen genitale verminking tijdens hun vakantie.

Kindermishandeling

Becker vindt dat Nederland ernstig tekortschiet in de bestrijding van deze vorm van kindermishandeling en pleitte daarom al eerder voor de inspecties op de luchthaven.

Risicovluchten naar landen zoals Somalië of Ethiopië worden in de toekomst extra gecontroleerd door speciaal getrainde hulpverleners en op de luchthaven worden stickers uitgedeeld aan reizigers met instructies wat te doen als zij een verdachte situatie zien of vermoeden dat een meisje tegen haar wil wordt meegenomen. Nog voor het vliegtuig vertrekt kan dan worden ingegrepen.

Marechaussee

Als de marechaussee de tip krijgt dat het helemaal mis zit met een meisje wordt op Schiphol razendsnel geschakeld met Veilig Thuis of de Kinderbescherming, die een voorlopige voogdijmaatregel kunnen afgeven, aldus een woordvoerder van de minister. ,,Zo kan het uitreizen worden voorkomen.”

Becker is blij dat het idee in haar actieplan wordt doorgevoerd. ,,Maar ik hoorde ook dat het deze zomervakantie nog niet gaat lukken. Een gemiste kans”, aldus het Kamerlid dat strijdt voor de rechten van de meisjes. Gemeenten moeten er scherper bovenop zitten en hulpverleners moeten beter communiceren, stelde de VVD’er. Ze pleit ook voor regie door één minister. Nu is het onderwerp verdeeld over verschillende ministeries.

Becker noemde zojuist de getallen. ,,In Nederland wonen bijna 41.000 besneden vrouwen. 4200 meisjes lopen het risico. Hun ouders hebben het achterlijke idee dat hun dochter alleen toekomst heeft zonder clitoris. Vrouwen die besneden zijn hebben vaak moeite met plassen, met hun menstruatie en met seks. Ook is er grote geestelijke schade. Dit moet stoppen.”

Haga Ziekenhuis

De zeer jonge meisjes worden volgens de GGD uit het zicht van Nederland vaak zonder verdoving besneden met een ongesteriliseerd mesjes of schaar. Onder meer in het Haga Ziekenhuis in Den Haag is een nazorgspreekuur, voor verminkte vrouwen en meisjes die gebukt gaan onder pijn en andere klachten. Hulpverleners zien er beschadigde meisjes vanaf negen jaar.

Fleur Agema van de PVV viel zojuist uit naar de minister. Volgens haar schiet het kabinet ernstig tekort in de aanpak. ,,Besnijdenis is weerzinwekkend en het is iedere keer weer aan de orde.” Agema vindt dat met tipgeld moet worden gewerkt en ze vindt het onbegrijpelijk waarom de daders niet worden uitgezet naar het land van herkomst.