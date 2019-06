Nederland vergaapt zich aan lichtshow door nachtwolken

Bedrijfs­bus van Can twee keer in drie weken tijd leegge­roofd: ‘Woedend en verdrietig’

21 juni De bedrijfsbus van installateur Can Akyol uit Silvolde is in drie weken tijd twee keer leeggeroofd. Voor meer dan tienduizend euro aan gereedschap is weg. ,,Ik voel woede én verdriet.”