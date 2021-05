Nederland verder van het slot: dit zijn alle versoepelingen die 19 mei ingaan

Opnieuw nul op rekest voor Viruswaar­heid in kort geding tegen Staat om coronamaat­re­gels

10 mei Actiegroep Viruswaarheid heeft in het kort geding dat tegen de Staat werd aangespannen om de coronamaatregelen van tafel te krijgen nul op rekest gekregen. De rechter in Den Haag laat vandaag schriftelijk weten dat de regels niet in strijd zijn met de grondrechten van burgers, zoals de Viruswaarheid stelt. Het kabinet hoeft de coronamaatregelen niet in te trekken.