Nederland telde nog nooit zoveel motorrijders

Het aantal motorrijbewijzen en geregistreerde motoren zit al jaren flink in de lift, blijkt uit nieuwe cijfers van BOVAG en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Afgelopen jaar slaagden een kleine 28.000 Nederlanders voor het motorrijexamen. Dat is een toename van 5,6 procent ten opzichte van 2017 en het hoogste aantal slagers sinds 2002.



Een recordaantal van 1.456.843 Nederlanders bezit nu een motorrijbewijs, bijna 50.000 meer dan in 2014. Het aantal eigen motoren bedraagt de helft daarvan, 740.129. Ter vergelijking: in 1980 telde Nederland nog geen 100.000 motoren.



Brancheorganisatie BOVAG wijt de huidige stijging aan de florerende economie. ,,Een motor is voor veel mensen toch een luxe product. Bij hoogconjunctuur liggen de verkopen beduidend hoger’’, vertelt woordvoerder Tom Huyskens. Dat constateren ook motordealers. ,,Mensen laten het geld rollen’’, zegt Robert Dijkman, bedrijfsleider bij Gebben Motoren uit Meppel, de grootste Yamaha-dealer van het land. ,,Ook voor kleding en accessoires. Verder doen ook onze motorexcursies het goed.’’



Inwoners met motorrijbewijs per provincie Drenthe: 56.790 (11,5%) Flevoland: 33.934 (8,1%) Friesland: 60.112 (9,3%) Gelderland: 194.225 (9,4%) Groningen: 49.650 (8,5%) Limburg: 100.105 (9,0%) Noord-Brabant: 233.093 (9,2%) Noord-Holland: 225.119 (7,9%) Overijssel: 108.431 (9,4%) Utrecht: 99.279 (7,4%) Zeeland: 39.368 (10,3%) Zuid-Holland: 250.902 (6,8%) Nederland totaal: 1.451.008 (8,4%)

Midlife-stereotype

De meeste kopers zijn toch mannen die al wat ouder zijn en lang hun rijbewijs hebben, vertelt Dijkman. Het bekende midlife-crisis stereotype? ,,Misschien toch een beetje. Een motor wordt vaak aangeschaft als de kinderen de deur uit zijn of na een scheiding. Van de partner mocht motorrijden dan niet.’’ De meeste motorrijders rijden dan ook vooral recreatief en minder voor het woon-werkverkeer. ,,Toch zien we ook steeds meer mensen die hun motor daarvoor gebruiken.’’



Recente CBS-cijfers over begin 2018 geven Dijkman gelijk: het aantal Nederlanders met een motorrijbewijs is het hoogst in de leeftijdscategorie 50-65 jaar. Bijna 159 op de 1000 van deze groep kunnen motorrijden. In totaal gaat het om ruim 560.000 Nederlanders.

Dat de meeste Nederlanders vooral recreatief motorrijden, blijkt eveneens uit de cijfers per provincie. Landelijke provincies tellen verhoudingsgewijs meer inwoners met een motorrijbewijs. Drenthe, niet verrassend gezien de TT, staat aan kop. Daar bezit 10,5 procent van de bevolking een motorrijbewijs. Zeeland is tweede (10,3 procent), gevolgd door Overijssel en Gelderland (beide 9,4 procent). In de Randstad ligt het aantal motorrijders percentueel beduidend lager. Zuid-Holland scoort met 6,8 procent het laagst, gevolgd door Utrecht (7,4 procent) en Noord-Holland (7,9 procent).

