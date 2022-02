Nederland stuurt vijftig raketwerpers met 400 raketten naar Oekraïne

Ook de regering in Berlijn heeft vandaag besloten uit de Duitse legervoorraad duizend antitankwapens en 500 luchtdoelraketten van het type Stinger aan Oekraïne te leveren. Ook dat gebeurt zo snel mogelijk. ,,De Russische overval op Oekraïne markeert een keerpunt in de geschiedenis. Die bedreigt onze gezamenlijke naoorlogse orde”, zei bondskanselier Olaf Scholz. ,,In deze situatie is het onze plicht Oekraïne naar onze mogelijkheden te steunen bij de verdediging tegen het invasieleger van Vladimir Poetin. Duitsland staat pal aan de zijde van Oekraïne.”



Eerder op de dag had de regering-Scholz Nederland toestemming gegeven raketwerpers van Duitse makelij om tanks uit te schakelen naar Oekraïne te sturen. Ook de Baltische NAVO-partner Estland kreeg daartoe toestemming. Tot vandaag weigerde Duitsland principieel de export van dodelijk oorlogstuig naar Oekraïne, dat daar al maanden om vroeg.



Duitsland zegde Kiev in eerste instantie alleen vijfduizend helmen toe. Die werden vandaag overgedragen het Oekraïense leger. Tevens kwam er goedkeuring voor de levering van veertien extra-beveiligde, gepantserde voertuigen aan Oekraïne. Deze zijn bij uitstek geschikt om mensen te evacueren. Ook werd beloofd via Polen 10.000 ton brandstof te brengen. In de avonduren viel het besluit ook zwaarder materieel te leveren.



De Oekraïense president Volodimir Zelenski, die Rusland vandaag van genocide beschuldigde, was zeer ingenomen met de Duitse ommezwaai. ,,Ga zo door, kanselier Scholz”, reageerde hij op Twitter. ,,De anti-oorlogscoalitie treedt op!”