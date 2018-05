Nederland steeds veiliger, maar niet overal

Hoewel vorig jaar de criminaliteit opnieuw afnam, geldt dat zeker niet voor heel Nederland. Wie woont in pakweg Renswoude, Oldenzaal, Zevenaar, Vlissingen of Baarle-Nassau woont in één van de 43 gemeenten waar het aantal aangiften juist steeg of gelijk bleef. Dit zijn alle gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Dit past in een trend die al enkele jaren gaande is: op het platteland daalt de criminaliteit minder hard dan in de steden.



Deze gemeenten maken dan ook alle een flinke sprong op de ranglijst van de Misdaadmeter. Renswoude, in de provincie Utrecht, hoorde bijvoorbeeld vorig jaar op plek 364 nog bij de veiligste 25 gemeenten van het land, maar doet het dit jaar met plaats 253 beduidend slechter.



Over de tien delicten die meetellen in de Misdaadmeter (zie kader) zijn in 2017 in totaal 13 procent minder aangiftes gedaan. Vaak wordt gesuggereerd dat de criminaliteitcijfers alleen maar lijken te dalen, omdat we gewoon minder aangifte doen. Toch is dit niet het hele verhaal. Er lijkt daadwerkelijk minder criminaliteit te zijn.