Nederland rebelleert tegen lockdown en schreeuwt om versoepelingen

druk op kabinetNederland is de lockdown zat. Vanuit het hele land klinkt een eenduidige noodkreet aan Den Haag: ‘het kan zo niet langer’. Gemeenten, provincies en ondernemers zien het draagvlak voor de strenge coronamaatregelen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het verzet groeit. Daarmee wordt de druk op het kabinet in aanloop naar de persconferentie van vrijdag steeds groter.

Het team van ambtenaren op het ministerie van Algemene Zaken dat binnenkomende brieven moet beantwoorden, heeft het druk. De lijst van gemeenten die premier Mark Rutte een brandbrief hebben gestuurd wordt steeds langer. De noodklok klinkt in verschillende delen van het land, maar overal met dezelfde boodschap: een langere sluiting voor de middenstand is niet meer op te brengen. Het resultaat is dat veel gemeenten hebben aangekondigd niet te zullen handhaven als winkeliers toch hun zaak openen. En dat begint vrijdag al.



Want in het Limburgse Valkenburg aan de Geul gaan vrijdag de winkels en horeca tussen 10.00 en 16.00 uur open, met toestemming van burgemeester Daan Prevoo. De burgemeester beschouwt de actie van de winkels en horeca als een demonstratie en dat is een grondrecht, aldus Prevoo. Er zullen geen boetes en/of waarschuwingen worden uitgedeeld. De burgemeester heeft voorafgaand aan zijn beslissing overleg gevoerd met de politie.

Lees ook PREMIUM Burgemeester Sluis: Verschil met België niet uit te leggen

Achterhoek

Winkeliers, kleine ondernemers en horeca in bijvoorbeeld Aalten, Montferland, en Oude IJsselstreek die zaterdag uit protest open gaan, krijgen geen handhavers op hun dak. ,,We kunnen niet van lockdown naar lockdown gaan’’, zo klinkt het in de Achterhoek . Voorwaarde is wel dat aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan, laten verschillende gemeenten weten. Of meer gemeentes ter plekke meedoen aan het gedogen, wordt vrijdag duidelijk.

Vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is eerder deze week al een brief gestuurd aan onder meer voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Bruls laat weten dat er wat hem betreft gewoon ingegrepen wordt. ,,Hoe vervelend de situatie voor ondernemers ook is: zolang winkels niet open mogen, kan dat dus ook gewoon niet.”

‘Terug naar de oude situatie’

‘Fantastisch’ noemt winkelbranchevereniging INretail de Gelderse actie. ,,Het geeft aan dat Nederland klaar is met de lockdown”, aldus een woordvoerder. Volgens hem is er steeds meer begrip en draagvlak voor de gedachte dat de samenleving weer wat meer open moet. ,,Dit onderstreept wat in het hele land gaande is. Dit moeten veel meer burgemeesters doen. Niet om burgerlijk ongehoorzaam te zijn, maar om te laten zien dat we weer naar de oude situatie moeten.” De vereniging roept al langer dat winkels veilig open kunnen en dat Nederland van ‘de pauzestand’ af moet.

Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de horeca weer veilig open kan en kwam daarvoor met een plan om te ‘kijken naar wat er wél kan'. Recent vroegen onder meer boekwinkels, kapperszaken en sportscholen ook al zo snel mogelijk weer hun deuren te mogen openen.

Uitgangspunt ‘we gaan open’

Ondertussen heeft ook de provincie Overijssel een brief aan de premier gestuurd. Volgens commissaris van de Koning Andries Heidema is de huidige koers van de maatregelen met de strenge lockdown ‘niet langer verantwoord'. En ook vanuit onder meer Friesland klinkt het: ,,De draagkracht voor de lockdown neemt af, kijk hoe de samenleving op korte termijn weer open kan.”

Overijssel vindt dat het beleid als uitgangspunt ‘we gaan open’ moet hebben. Net als in Gelderland vragen de Overijsselaars met name aandacht voor de winkeliers, horeca en evenementenbranche. Veel pijn doet het dat Nederlanders daar momenteel de grens overgaan en de Duitse middenstand spekken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vergelijkbare geluiden komen al tijden uit Noord-Brabant en Limburg die dagelijks hele massa's mensen in België inkopen zien doen. Eerder deze week klonk het daarom vanuit onder meer Sittard, Roermond en Geleen al dat de winkels zaterdag gewoon open zullen gaan, ook als de lockdown wordt verlengd.

In Maastricht deden ondernemers een oproep aan burgemeester Annemarie Penn ervoor te pleiten de coronamaatregelen te versoepelen. Volgens haar wordt er tijdens een vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten donderdag een motie van die strekking ingediend. Maastricht zal zo’n motie steunen, laat ze woensdag in een brief aan de gemeenteraad weten.

Ook de Provinciale Staten van Utrecht hebben een brief aan Den Haag geschreven. Het kabinet moet winkels die dicht zijn vanwege de coronamaatregelen toestemming geven om klanten op afspraak te ontvangen, staat in de brief. ,,Voor de lange termijn moet het kabinet een strategie ontwikkelen waarbij sluitingen van winkels in coronatijd wordt voorkomen”, vinden de Statenleden.

Gewoon handhaven

Het kabinet geeft aan de situatie van onder meer de winkeliers te begrijpen en hun pijn te delen. Maar minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) vraagt ook iedereen om ‘zijn eigen verantwoordelijkheid en rol in de coronacrisis’ te nemen. Ze geeft aan dat er ‘gewoon gehandhaafd kan worden’ mocht het nodig zijn. Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) ‘raast de pandemie alleen maar door’ als iedereen straks zijn eigen ding gaat doen.

Morgen is er in het kabinet overleg met de meest betrokken bewindspersonen over de adviezen van het OMT. Vrijdag geven premier Rutte en minister Kuipers om 19.00 uur een persconferentie. De huidige lockdown loopt zaterdag af.

Kijk onze video's over de coronacrisis in onderstaande playlist: