Nederland omarmt kind met beperking

In de praktijk worden gehandicapte kinderen te vaak buitengesloten, vindt het gros van de Nederlanders. Niet alleen in het onderwijs, waar deze kinderen vaak naar aparte scholen gaan, maar ook doordat ze naar een crèche gaan met medische voorzieningen en sporten bij een aparte vereniging. ,,Hierdoor maken ze geen vrienden in de buurt'', zegt woordvoerder Mariël Verburg.



Zestig procent van de Nederlanders vindt dat kinderen met een handicap beter worden voorbereid op de samenleving wanneer ze spelen, sporten en naar school gaan met niet-gehandicapte leeftijdsgenoten. Maar hoe?



De oplossing is vaak simpeler dan gedacht, stelt de stichting. Inmiddels zijn er 40 reguliere tennis-, hockey-, en voetbalverenigingen waar kinderen in hun rolstoel kunnen meesporten. Ook hebben 12 atletiekverenigingen hun training aangepast, zodat kinderen met een motorische beperking kunnen meerennen met een speciale loopfiets. Mariël Verburg: ,,Gehandicapte kinderen kunnen niet altijd in één team met de anderen sporten of meedoen met de reguliere wedstrijden, maar zorg dat ze hun leeftijdsgenootjes ontmoeten op het veld en in de kantine. Daar maak je vrienden en wordt het vanzelfsprekender om met elkaar om te gaan."