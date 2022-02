Nederland niet voorbereid op nieuwe pandemie: ‘De volgende kan evengoed vandaag uitbreken’

Nederland is niet voorbereid op de uitbraak van een nieuwe pandemie. Zo is er een acuut tekort aan infectieartsen. Ook schiet de signalering van nieuwe ziektes tekort.

Er zijn ‘grote uitdagingen voor de infectieziektebestrijding’, blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport van het Capaciteitsorgaan, dat de overheid en zorgsector adviseert over het aantal zorgprofessionals dat nodig is. De coronapandemie heeft ‘knelpunten, die al veel langer spelen bij de infectieziektebestrijding, uitvergroot’, klinkt het. ‘Het tekort aan artsen wordt nu als nog acuter ervaren’. Daarom moeten zo snel mogelijk tientallen extra infectieartsen worden opgeleid, waarschuwt de adviesraad. Volgens de GGD’s is het tekort zo nijpend dat het huidige aantal infectieartsen minimaal moet worden verdubbeld. Ook zijn snel meer dataspecialisten nodig.

Het ontbreekt de GGD’s aan geld om personeel bij te scholen. Dat is volgens GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet nodig zodat bij een volgende uitbraak iedereen – inclusief de kinderartsen en jeugdverpleegkundigen bij de consultatiebureaus – snel kan helpen met testen en vaccineren.

Signaleren

Deskundigen waarschuwen dat er nog steeds geen goed signaleringssysteem is voor nieuwe ziekteverwekkers. ,,Nu zijn mensen zelf nog alert op klachten, er wordt veel getest. Maar de vraag is wat daar over een jaar of twee nog van overblijft’’, stelt viroloog Marion Koopmans, die een Europees project leidt dat onderzoekt hoe uitbraken beter voorspeld en opgespoord kunnen worden. ,,We moeten slim, risicogericht gaan controleren.’’

In Nederland wordt de verspreiding van luchtweginfecties van oudsher gemonitord door veertig huisartsenpraktijken, die steekproeven nemen bij hun patiënten. Onlangs is afgesproken om het aantal peilstations uit te breiden naar 120. Maar dat is nog altijd te weinig, stelt Henk Bekedam, voorzitter van een commissie die in opdracht van het kabinet de risico’s van infecties die van dier op mens overspringen in kaart bracht.

,,Het duurde meer dan zes weken voordat de peilstations erachter kwamen dat Covid in het land was. Je wil toe naar een fijnmazig surveillancesysteem waarin informatie uit de verschillende systemen van huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen bij elkaar komt.’’

Het is niet de vraag óf er een volgende pandemie komt, maar wanneer die komt. ,,Er zijn allerlei brandjes. Daarvan kan er eentje uitgroeien tot uitslaande brand.’’ Deze lessen moeten we volgens belangrijke experts in elk geval trekken.