Nederland laat van zich horen na overlijden Eberhard van der Laan

Vierde tijd voor Verstappen in laatste vrije training op Suzuka

7:15 Max Verstappen heeft de vierde tijd neergezet in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Japan. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo liet de vijfde tijd noteren. Mercedes-coureur Valtteri Bottas is voorlopig de snelste. De kwalificatie voor de race is later vandaag.