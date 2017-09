'Nederland is supermarkt voor landen die kernwapens maken'

De inlichtingendiensten verstoren jaarlijks een 'substantieel' aantal pogingen om aan kennis en materialen voor zulke wapens te komen. Bedrijven en kennisinstituten zijn zich onvoldoende bewust van het risico dat landen als Noord-Korea en Iran ook in Nederland kunnen shoppen.



,,Ze zoeken niet eens per se naar het meest dure of hoogwaardige product, want dat valt vaak op'', aldus de MIVD-directeur. ,,De methode is dat ze niet alleen het A-merk kiezen, maar ook het huismerk.''



Daarom zijn niet alleen kennisinstituten zoals TNO interessant voor de landen, maar ook een mkb-bedrijf dat kogellagers of hittebestendige materialen maakt. ,,Zo'n onderdeel zou je zomaar terug kunnen zien in een ballistische raket van Iran'', zegt Eichelsheim. Ook een land als Noord-Korea is buiten de landsgrenzen op zoek naar dit soort rakettechnologie.