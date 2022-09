Nederland haalt Europees vuldoel: gasopslagen gemiddeld voor 80 procent gevuld

Om eventuele tegenslagen op te vangen worden de gasopslagen verder aangevuld. Minister Rob Jetten van EZK noemt in een persbericht het tijdig halen van het vuldoel ‘des te belangrijker nu we opnieuw zien dat Rusland gasleveringen om politieke redenen afknijpt’. ‘We gaan de komende tijd door met vullen van de gasopslagen in Nederland zodat we een buffer hebben voor de onzekere tijden die Europa tegemoetgaat’, voegt hij daaraan toe.

De gasvoorraad in Bergermeer (waar gas voor de industrie wordt opgeslagen) is nu voor zo’n 68 procent gevuld. Dat moet 90 procent worden. Het kabinet trekt nog eens 10 miljoen euro extra uit bovenop de 200 miljoen euro die al was gereserveerd om leveranciers te verleiden hun gas in de opslag te stoppen in plaats van nu te verkopen tegen de huidige hoge gasprijs.