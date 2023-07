Nederland geeft Sri Lanka en Indonesië 478 ‘roofobjecten’ terug, waaronder zes stukken uit Rijksmuseum

Met de restitutie van de objecten, die volgens Uslu ‘nooit in Nederland hadden moeten zijn’, voldoet het kabinet aan een eerder verzoek van Indonesië en Sri Lanka. Ook volgt het kabinet de adviezen van een commissie die zich over de kwestie had gebogen.

Volgende week is er een eigendomsoverdracht aan Indonesië in Museum Volkenkunde in Leiden. De overdracht aan Sri Lanka volgt later. Het gaat voornamelijk om stukken van grote betekenis, zoals de vier Singosari-beelden uit een Oost-Javaanse tempel en de Lombokschat vol edelstenen en zilveren en gouden stukken, die aan het einde van de Lombok-oorlog (1894) naar Nederland werd gebracht. Een deel van die schat werd in 1977 al teruggegeven aan Indonesië.

‘Erkenning van onrecht’

,,Restitutie gaat over meer dan alleen de teruggave van objecten’’, reageert een woordvoerder van Museum Volkenkunde op het besluit ,,Het gaat ook over het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen geschiedenis en erkenning van onrecht. De objecten horen hier niet en ze zijn van zeer grote culturele waarde voor Indonesië. We zijn verheugd dat het nieuwe beleid van het ministerie heeft geleid tot deze restitutie. Het is tijd dat de objecten teruggaan.’’

Rijksmuseum geeft zes stukken terug

Zes stukken uit de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam gaan terug naar Sri Lanka. Het kanon van Kandy is van die stukken het belangrijkst. Het is bekend om de rijke versieringen van goud, zilver, brons en de ingelegde robijnen. Op de loop zijn symbolen van de koning, een zon, een halve maan en de Singalese leeuw afgebeeld. Vermoedelijk werd het kanon gebruikt om bezoekers van de koning van de Sri Lankaanse stad Kandy met saluutschoten te verwelkomen. Nederlandse troepen maakten het kanon in 1765, tijdens de belegering en plundering van Kandy, buit. Al sinds 1800 staat het in het Rijksmuseum.

Volledig scherm Het kanon van Kandy. © Rijksmuseum

Volledig scherm De dolk. © Rijksmuseum Ook de andere vijf objecten die worden teruggegeven aan Sri Lanka zijn afkomstig uit Kandy. Het gaat om twee geweren (jingals), twee zwaarden (kasthānes) en een dolk (pihiya). Hoewel ook deze objecten al lang tot de collectie van het Rijksmuseum behoren, steunt het museum het verzoek. ,,Wij waarderen het besluit van de staatssecretaris en zien deze restitutie als een goede stap in de samenwerking met Sri Lanka’’, aldus museumdirecteur Taco Dibbits. ,,De opgebouwde relatie en kennisuitwisseling tussen beide landen op het gebied van onderzoek en gezamenlijke geschiedenis vormen een belangrijk fundament voor de toekomst.’’

300.000 koloniale objecten

Staatssecretaris Uslu noemt het besluit tot restitutie een ‘historisch moment’, dat vooral een periode inluidt van nauwere samenwerking met de twee landen. Het teruggeven van geroofde kunstschatten is al sinds de Indonesische onafhankelijkheid onderwerp van discussie. Nederland bezit in totaal zo’n 300.000 koloniale objecten; de 478 die worden teruggeven vormen slechts een klein deel. Indonesië wil meer terug. Zo heeft het land herhaaldelijk verzocht om teruggave van de Dubois-collectie, een groep fossielen die zijn opgegraven door de Nederlandse paleontoloog Eugène Dubois en die belangstellenden uit de hele wereld naar het Leidse museum Naturalis trekt.

Naturalis geeft tot nog toe geen gehoor aan dat verzoek. ,,Dubois verzamelde de objecten ook bewust hier om onderzoek te kunnen doen’’, stelde toenmalig woordvoerder Corine van Impelen vorig jaar, na weer een claim van Indonesië. ,,We hebben alle faciliteiten om de collectie te bewaren en te onderzoeken. Als je de collectie verplaatst, moet de hele onderzoeksinfractructuur in Indonesië weer opgebouwd worden. Het belangrijkste is dat we de collectie bij elkaar houden en het onderzoek kunnen voortzetten.’’

Volledig scherm Een van de twee geweren. © Rijksmuseum

