Nederland definitief weg uit Afghanistan; vlaggen krijgen plek in het museum

De laatste Nederlandse militairen keren deze week terug uit Afghanistan, maar de twee vlaggen die wapperden op hun kampen, hangen al in het museum. Na twintig jaar is daarmee officieel een eind gekomen aan de Nederlandse operatie in het land. ,,Het was niet voor niets.”

Eén stoel bleef leeg tijdens de ceremoniële overdracht donderdagmorgen van de vlaggen bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Een eerbetoon aan de 25 militairen die het grootste offer brachten en bij diverse operaties om het leven kwamen. De jongste, Azdin Chadli uit Uden, was nog maar twintig jaar oud.

Het is de zwarte bladzijde van de Nederlandse inzet in Afghanistan die de geschiedenisboeken in gaat als een van de langste en intensiefste missies voor de krijgsmacht. Militairen vochten niet alleen tegen de Taliban, maar trainden ook Afghaanse veiligheidstroepen en assisteerden ze. ,,We hebben ons letterlijk met bloed, zweet en tranen ingezet voor het land. Jullie stonden er toen werd gevraagd om op te staan”, zei een trotse Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim.

Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim is trots op de militairen die hebben gediend in Afghanistan.

De afgelopen twintig jaar zijn bijna 30.000 militairen erop uit gestuurd, een enkeling zelfs elf keer. Er zijn families waarbij zowel vader als twee zoons dienden in Afghanistan. Sommige militairen stegen in Afghanistan boven zichzelf uit, verrichten heldendaden en kregen daarvoor de allerhoogste dapperheidsonderscheiding, iets wat sinds de Korea-oorlog in de jaren 50 niet meer was voorgekomen. Maar er zijn er ook die elke dag nog pijnlijk worden herinnerd aan hun inzet omdat ze bijvoorbeeld gewond raakten of geestelijk een klap kregen door heftige gebeurtenissen die ze meemaakten.

‘Niet voor niets’

Nederland vroeg het uiterste van de militairen, maar het was volgens demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag niet voor niets. Het aantal schoolgaande kinderen in het land steeg van 1 naar ruim 9 miljoen. De gezondheidssituatie verbeterde flink waardoor Afghanen nu gemiddeld 60 jaar oud worden, in plaats van 44 jaar toen de Nederlanders er kwamen. Ook is het inkomen van de Afghanen met 75 procent gegroeid.

Afghanen kregen volgens Kaag uitzicht op een alternatief voor oorlogen en straffeloosheid, de achtergestelde positie van vrouwen en een leven dat getekend werd door angst. Ze zijn anders gaan denken, ondervond ook militair Marion Meesters die in 2018 als senior gender advisor een half jaar in Afghanistan was en werd geraakt door de dapperheid van sommige vrouwen. ,,Ik ontmoette meisjes die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de rechten van vrouwen terwijl sommigen om die reden zijn vermoord. Toch houdt ze dat niet tegen”, zegt ze.



Marechaussee Ron Muller ontdekte de gedrevenheid van Afghaanse agenten om te willen leren van de Nederlanders. Als hij niet het gebied in kon omdat de route te gevaarlijk was, kwamen ze naar hem toe. ,,Sommigen moesten daar twee dagen voor reizen. Dat tekent hun wilskracht om te willen veranderen”, zegt hij.

De Koninklijke Marechaussee leidde in Afghanistan agenten op.

Nog niet veilig

Maar grote zorgen zijn er ook over de toekomst, vooral bij de de Afghaanse ambassadeur Asif Rahimi die de ceremonie bijwoonde. Hij heeft begrip voor het besluit om alle buitenlandse troepen weg te halen uit Afghanistan. ,,Maar ik had graag gezien dat dit was gebeurd als de missie was voltooid. Afghanistan is nog niet veilig. De Taliban bestaat nog steeds. Ze zijn niet alleen een bedreiging voor onze mensen, maar ook voor de regio en wereld.”



Hij hoopt dat Afghaanse militairen nu buiten het land getraind kunnen blijven worden door Westerse troepen om weerstand te kunnen bieden tegen de Taliban. ,,We hebben de afgelopen twintig jaar een capabel leger opgebouwd, maar hulp blijft nodig.”

Minister van Defensie Ank Bijleveld hoopt ook dat de training van Veiligheidstroepen buiten Afghanistan van de grond komt. De Navo blijft hier de komende jaren bij betrokken. ,,Er is veel bereikt, maar we moeten ook realistisch zijn: de resultaten zijn niet onomkeerbaar. De veiligheidssituatie is zorgelijk en het risico bestaat dat een deel van de vooruitgang verloren gaat. Maar militair is er geen oplossing voor het conflict. Die moet aan de onderhandelingstafel worden gevonden.”

Aanwezigen houden een minuut stilte voor de gevallen militairen tijdens de vlagceremonie van Defensie bij het Nederlands Militair Museum. Met de overdracht van twee Nederlandse missievlaggen komt een einde aan bijna 20 jaar militaire aanwezigheid in Afghanistan.