Nazomer in aantocht: temperatuur boven 20 graden

Update Criminelen Dino Soerel en Donald G. opgepakt voor liquida­ties

16:54 De politie heeft vandaag Dino Soerel in zijn cel gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moorden op Willem Endstra en John Mieremet. In Spanje is crimineel Donald G. opgepakt. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Endstra. Dat heeft een woordvoerder van de politie bevestigd.