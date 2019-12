Natuurorganisaties: stikstofafspraken met boeren onacceptabel

IN MEMORIAM Jules Deelder was uniek, onnavolg­baar en ontzettend grappig

13:15 Een bijzonder fenomeen is niet meer, Jules Deelder is gaan hemelen. Ruim drie weken na zijn 75ste verjaardag is de unieke Rotterdamse dichter, performer, spraakwaterval, humorist, nachtburgemeester, deejay, drummer, beeldend kunstenaar en stijlicoon na een kort ziekbed overleden. Vlakbij zijn huis, want hij woonde tegenover het Erasmus MC.