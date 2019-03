Natuurgenezer Klaus Ross voor de rechter na dood drie patiënten

Heilpraktiker Ross (61) dreef in Brüggen, even over de grens bij Venlo, een kliniek voor de alternatieve behandeling van kanker. De Duitse justitie verwijt hem dat hij de patiënten een overdosis 3-BP heeft toegediend. Doordat hij bij de bereiding van het middel een ongeschikte weegschaal zou hebben gebruikt, kregen de slachtoffers een dosering die 3,11 tot 6,15 keer te hoog was, stellen de aanklagers. Bovendien had Ross in zijn werkwijze niet de juiste controlemechanismen ingebouwd.