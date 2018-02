Filmer met passie: Mensen mogen verwonderen, dat is pure magie!

Hoe bijzonder het is om op te gaan in de natuur weet hij als geen ander. Voor de film Wild, die afgelopen week in première ging en over de Veluwe gaat, zat hij nachtenlang tussen burlende herten en wroetende zwijnen. ,,Dan wordt je wakker en blijkt dat er ’s nachts een wild zwijn pal naast je tent heeft gestaan.’’ Samen met filmmaker Luc Enting vertoefde hij per week vaak meer dan honderd uur in het bos. Toch ziet Dick alle inspanning niet als werk. ,,40 uur is werk, de rest is hobby’’, lacht hij. Als hij na driekwart jaar monteren het resultaat eindelijk terugziet, bezorgt hem dat kippenvel.



Vooral aan de openingsscène denkt Harrewijn met een lach terug. ,,We kregen van een bevriende boswachter door dat er een vos in de sneeuw op muizen aan het jagen was’’, herinnert hij zich. Een unicum om te filmen. Het dier laat zich, terwijl Dick afziet in zijn observatietent, helaas twee dagen lang niet zien. ,,En als ik ergens een hekel aan heb, is het kou.’’ Als de boswachter zich ten tweede male meldt, gaat hij toch weer de sneeuw in. Alleen dit keer met forse verhoging. Pas op dag vier, als Dicks koorts is opgelopen tot 40 graden, laat de vos zich zien en schiet hij de unieke beelden.



Lees verder onder de foto