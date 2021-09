Nature Today: weinig wespen door combinatie van weersextremen

Nature Today zet de weersomstandigheden dit jaar op een rijtje. In februari was het eerst intens koud, daarna zeer warm. Ook eind maart was het zeer warm, waarna het in april en mei weer erg koud was. Juni was weer recordwarm met zeer zware buien. Al met al leidde dat ertoe dat veel wespen te vroeg uit hun winterslaap ontwaakten, te weinig insecten konden vinden voor de larven, niet goed een nest konden starten of de kou en nattigheid niet hebben overleefd. Veel nesten zijn op die manier ‘uitgedoofd’.