Nationale intocht van Sinterklaas is dit jaar in Apeldoorn

VideoDe nationale intocht van Sinterklaas wordt dit jaar in Apeldoorn gehouden. Dat landelijke evenement is op zaterdag 16 november.

Hoe de goedheiligman aankomt is nog niet bekend. Apeldoorn heeft geen haven en het kanaal dat door de stad loopt heeft beperkte afmetingen, dus een traditionele intocht met stoomboot lijkt niet haalbaar. Omroeporganisatie NTR gaat zich daar nog over buigen.

Grote evenementen

De gemeente is blij dat ze de happening in de wacht heeft kunnen slepen. Apeldoorn rekent op bezoek uit het hele land. De stad wist de afgelopen jaren al meer grote evenementen binnen te halen. Zo had hier de start van wielerronde Giro d’Italia plaats en was het Marktplein een week het decor van 3FM Serious Request.

Volledig scherm Sinterklaas intocht Apeldoorn 2018. © Maarten Sprangh

Discussie

De gemeente is zich bewust van de lading die rond de intocht hangt, door de discussie over Zwarte Piet, geeft een woordvoerder aan. Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden belooft ,,een gezellig en goed georganiseerd kinderfeest’’, zo staat in een verklaring. Evenementenwethouder Jeroen Joon ziet ,,een nationaal feest met een sterk lokaal gezicht’’ voor zich.

Demonstranten

Bij de lokale intocht in Apeldoorn liepen afgelopen jaar voor het eerst roetveegpieten mee. Daarbij liet het gemeentebestuur demonstranten toe langs de route, ook nadat actiegroep Kick Out Zwarte Piet haar komst had aangekondigd. De meest uitgesproken tegenstanders van Zwarte Piet zagen daar op het laatste moment toch van af.