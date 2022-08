Nationaal Hitteplan actief voor alle provincies

Zwitserse gletsjers openbaren geheimen door hitte: menselijke botten en vliegtuig­wrak doemen op

Door recordhitte in de Alpen deze zomer komen oude geheimen aan het licht. Wandelaars hebben bij de smeltende gletsjers in Zwitserland overblijfselen gevonden van twee menselijke lichamen. Ook is er een vliegtuig teruggevonden dat al ruim 50 jaar spoorloos was.

9 augustus