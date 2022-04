Nationaal Coördinator tegen Discriminatie: erken racisme door Belastingdienst

Van Rij noemde die selectiecriteria ,,verwerpelijk” en ,,discriminatoir”, maar dat dekt volgens Baldewsingh de lading niet. ,,In de definitie die ik gebruik is er sprake van institutioneel racisme als beleid en geschreven en ongeschreven regels van instituten of organisaties leiden tot ongelijke behandeling op basis van afkomst, etniciteit, religie enzovoorts”, stelt hij. ,,Bij de Belastingdienst was een lijst met criteria om fraude op te sporen waar precies dit soort dingen in stonden: donaties aan de moskee, nationaliteit. Er was hier per definitie sprake van institutioneel racisme.”