Natasja rookt 50 sigaretten per dag en wordt voor Stoptober ‘opgesloten’

Natasja Peters rookt vanaf haar veertiende. ,,Waarom ik ermee begon? Ik wilde meedoen, denk ik.” Dertig jaar later is het voor haar onmogelijk te stoppen. Ondanks allerlei pogingen. Haar laatste strohalm is Stoptober. Maandag stapt ze een huis in met andere verslaafden. Samen en onder intensieve begeleiding moeten ze elkaar van het roken afhelpen.

Natasja Peters is geboren in Gennep, woonde lange tijd in Nijmegen tot ze zes jaar geleden in een rijtjeshuis in Ooij trok. Peters is getrouwd, heeft drie (uitwonende) kinderen.

50 sigaretten per dag

Ze rookt rond de vijftig sigaretten per dag. Echt lekker vindt ze het niet eens. ,,Het is opvulling.” Ze zit ziek thuis. Peters heeft COPD, een longziekte die de luchtwegen vernauwd. Ze weet al dat ze daar niet meer vanaf komt. ,,Ik zit in stadium drie.” Dat betekent benauwdheid, vermoeidheid. ,,Wordt het nog erger, dan moet ik dagelijks zuurstof toegediend krijgen.” Haar leven wordt ernstig bedreigd, weet ze. Roken verergert de klachten alleen maar.

Ze weet het. Ze stopt niet. Kan niet stoppen.

,,Als ik geen sigaretten heb, raak ik in paniek.”

Het is niet zo dat ze geen actie onderneemt. Peters heeft thuiszorg die haar wil helpen stoppen met roken. ,,Dan komt een longverpleegkundige bij me langs. Ik heb ook twee keer in de stoppen met roken-poli van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen gezeten. Daar krijg je therapie. Dan ben ik er twee dagen vanaf. Er hoeft alleen maar iets te gebeuren en je grijpt weer naar de sigaret.”

Wat dat iets is? ,,Stress, als de kinderen iets uitvreten. Een sigaret maakt me rustig. Maar als je zo verslaafd bent als ik en je rookt er weer eentje, ben je alweer te laat.”

Volledig scherm Actrice Georgina Verbaan, presentator Rick Brandsteder en zanger Ernst Daniël Smid tijdens het startsein voor Stoptober. © ANP Kippa

Stoptober als reddingsboei

Meedoen aan het stoppen met rokenprogramma Stoptober is een reddingsboei die langs drijft. Ze wordt vijf dagen met andere verstokte rokers ‘opgesloten’ in een huis, krijgt daar en erna begeleiding. De strijd van de vijftig rokers wordt gefilmd en op Stoptobertv (internet) uitgezonden. Die intensieve 24-uurs begeleiding moet het werk doen. ,,Je stimuleert elkaar.”

,,Ik heb wel eens geprobeerd te minderen maar dat werkt niet. Ik krijg zelfs ‘s nachts afkickverschijnselen. Als ik wakker word, is het eerste wat ik doe een sigaret pakken. Als ik geen sigaretten meer heb, rij ik om 6 uur ’s morgens naar de benzinepomp in Beek om een pakje te kopen. “

Opvallend is dat haar man niet rookt. ,,Als we weg gaan, pakken we zijn auto. Daar mag niet in worden gerookt, dat vindt hij vies. Maar hij heeft me meegemaakt toen ik twee dagen gestopt was. Ik raakte zo in paniek dat hij maar sigaretten voor mij is gaan kopen.”

Tussen de oren

Volgens Peters is de verslavende werking van de sigaret na drie dagen verdwenen. ,,Maar daarna krijg je te maken met wat er nog tussen de oren zit.”

Hoe het met hoesten zit? ,,'s Morgens ben ik net een zeehond. Het gaat iets beter, ik gebruik nu medicijnen. Dankzij de medicatie en het stoppen met roken kan ik straks een redelijk normaal leven leiden. Genezen zal ik nooit. Maar doe ik niets, dan zit ik volgend jaar aan de zuurstoffles.”

Ze beseft dat ze een laatste kans krijgt. ,,Ik denk dat het me gaat lukken. Volgend jaar rond deze tijd rook ik niet meer. 100 procent zeker.” Een stelligheid die gebaseerd lijkt op hoop.

Ze weet dat ze na de dagen in het huis en de begeleiding erna in haar eentje van de sigaret af moet blijven. ,,Dat betekent ’s morgens geen koffie. Je moet het patroon ‘koffie met een sigaretje’ doorbreken. En met vrienden een biertje of wijntje drinken dat kan voorlopig ook even niet. Dan ga je weer snakken naar een sigaret.”

Weekendje weg met kerst

Straks kan ze ook weer werken, is de verwachting. ,,Tot maart vorig jaar heb ik veertig uur per week gewerkt. Ik zat de laatste tijd bij een calamiteitendienst: brand- en roetreiniging. Ook al niet goed voor de longen maar het betaalde goed. Dat was ook nodig, ik zat in de schuldsanering.”

Een probleem dat inmiddels is getackeld. Straks houdt ze geld over. Driehonderd euro per maand, schat ze. ,,We zijn al aan het nadenken wat we daarmee gaan doen. Een nieuwe schutting kopen. Of een weekendje weg met kerst.”

Ook Georgina Verbaan heeft er moeite mee

- Stoptober is een jaarlijkse campagne in oktober met als doel mensen te laten stoppen met roken in die maand en daarna helemaal. Het is een Brits initiatief.

- In Nederland werd de campagne in 2014 voor het eerst gehouden. Onder meer KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staan erachter.

- Bekende Nederlanders die meedoen moeten de aandacht trekken en andere rokers stimuleren hetzelfde te doen. Dit jaar zijn dat actrice Georgina Verbaan, zanger Ernst Daniël Smid en presentator Rick Brandsteder.

- Het aantal mensen dat intensief (in het huis) wordt geholpen is klein. De meeste mensen moeten het doen met een app op hun telefoon waarbij het vooral draait om positieve benadering.