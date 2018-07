'Nat' Nederland is blind voor droogte: drinkwater loopt gevaar

Polders en uiterwaarden die bij hoogwater in de winter fungeren als opvanggebieden, kunnen als permanente 'stuwmeren' worden ingericht, zegt Wanders. ,,Zodat we er in droge zomers water uit kunnen putten.'' Droogtedeskundigen pleiten ervoor het waterpeil in de bodem en het IJsselmeer - ons grootste zoetwaterreservoir - te verhogen. Wanders: ,,We houden het waterpeil traditioneel vrij laag. Als we het hoger hadden gehouden toen er nog genoeg water was, hadden we dat extra water nu kunnen gebruiken om de schade door de droogte te beperken.''