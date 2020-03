Nashville-verklaring tegen homoseksualiteit niet strafbaar

Het publiceren van een Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring is niet strafbaar. De publicatie van het anti-homomanifest zorgde begin vorig jaar voor veel meldingen bij antidiscriminatiebureaus en bij de politie. Het OM concludeert vandaag dat er ‘geen sprake is van enig strafbaar feit’.

Het Reformatisch Dagblad (RD) publiceerde de van oorsprong Amerikaanse verklaring begin 2019 onder de titel ‘Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’. De verklaring in de krant was door een groot aantal mensen ondertekend, onder meer door SGP-politicus Kees van der Staaij. De publicatie zorgde voor veel meldingen bij antidiscriminatiebureaus en bij de politie. Ook zijn er meerdere aangiften gedaan, zowel tegen de inhoud van de verklaring als tegen de opstellers, ondertekenaars en ondersteuners.

De Nashville-verklaring is een uit Amerika overgewaaid ‘tegengeluid’ van strenggelovige christenen tegen ‘de seculiere tijdgeest van de 21ste eeuw’. De opstellers wijzen homoseksualiteit en transgenderisme fel af.

Een groep van tweehonderd predikanten zetten hun handtekening vorig jaar onder de verklaring. Predikant Rinie van Reenen uit Oldebroek (Gelderland) hielp bij het opstellen van de vertaling: ,,Ik heb dit zonder aarzelen ondertekend. Dit is de klassiek-christelijke visie op het huwelijk, daar sta ik pal voor. Met het homohuwelijk en de transgenderdiscussies de afgelopen twintig jaar is er veel veranderd, het is goed dat de kerk zich uitspreekt.”

Excuus-statement

Na de massieve ophef over de inhoud en het geknoei met handtekeningen verdween de verklaring eventjes in de lade: ,,Sommigen hebben het document gelezen alsof met de juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht-zijn zonde is. Hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij aanvaarden onze homoseksuele medemens”, schreven de makers in een excuus-statement.

SGP-leider Kees van der Staaij bleef ondanks de felle kritiek achter een antihomopamflet staan. Volgens de SGP-leider geeft het pamflet ‘de klassiek-christelijke noties weer over relaties en seksualiteit’. ,,Deze noties worden over grenzen van kerken en landen gedeeld. De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring”, aldus Van der Staaij vorig jaar.

‘Geen enig strafbaar feit’

Naar aanleiding van de aangiften heeft het OM de Nashvilleverklaring beoordeeld op eventuele strafbaarheid. Vandaag melden ze dat zij daarbij tot de conclusie zijn gekomen dat er met betrekking tot de uitlatingen die worden gedaan in de Nashvilleverklaring, geen sprake is van enig strafbaar feit; er zal daarom niet worden overgaan tot vervolging.

Het OM legt uit: ‘Bij de juridische toets is het van doorslaggevend belang geweest dat de uitlatingen in de Nashvilleverklaring in direct verband staan met de geloofsovertuiging van degenen die betrokken waren bij de Nashvilleverklaring, en voor hen van betekenis zijn in het maatschappelijk debat dat zij willen voeren. Zowel de vrijheid van godsdienst als de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In een democratische rechtsstaat is het van wezenlijk belang dat er veel ruimte is om uitlatingen te doen, ook als deze kunnen kwetsen of verontrusten.’

Geldt niet voor alle uitlatingen

Volgens het OM betekent het niet dat uitlatingen die in de context van de geloofsovertuiging of het maatschappelijk debat zijn gedaan, nooit strafbaar kunnen zijn. In dit geval is het OM echter van oordeel dat de uitlatingen binnen de context waarin ze zijn gedaan juridisch gezien de grens van het toelaatbare niet overschrijden.

Het OM realiseert zich dat de Nashvilleverklaring en passages en woorden daaruit mensen zeer hebben geraakt, maar de mate waarin uitingen ophef en onrust veroorzaken dan wel onwenselijk of kwetsend zijn, is niet beslissend voor de juridische toets.