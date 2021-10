Naomi droomt ervan voor de klas te staan: ‘Maar kan alleen aan de slag voor starterssalaris van 21-jarige...’

Liesje werd verkracht door zeventien jongens: ‘Wie gaat er eerst, hoorde ik iemand zeggen’

24 oktober Dit is het verhaal van Liesje ‘Obispo’ Fraai (29), hoofdpersoon in een driedelige Videoland-documentaire. Het is het bizarre verhaal van een meisje, dat op haar dertiende slachtoffer wordt van een brute groepsverkrachting en haar leven later oppakt als drugssmokkelaar en top-escort. ,,Het makkelijke geld gaf me een kick.”