NAM zegt sorry: We zijn tekortgeschoten bij gevaarlijk lek Delfzijl

Door het lek kwam 30 kubieke meter van giftig aardgascondensaat in het hemelwaterriool. Een deel kwam terecht in een afwateringskanaal. De NAM ontkende aanvankelijk dat het goedje bij haar afkomstig was, maar gaf dit later toch toe.



,,Aardgascondensaat hoort niet in het oppervlaktewater en als dat wel gebeurt, dan mag het niet een paar dagen duren voordat we dat ontdekken’’, aldus Atema vanavond, die zegt de kritiek te begrijpen.

De directeur zegt dat de NAM eerder had moeten herkennen dat ze zelf het incident veroorzaakt had. Maar de NAM heeft ‘nooit, ook niet in het geval van deze lekkage, moedwillig zaken niet gerapporteerd of achtergehouden’. ,,Elke suggestie dat dit wel het geval is, is onterecht‘’, zegt hij.



De NAM heeft inmiddels maatregelen gekomen om nieuwe lekkages te voorkomen. Na grondige schoonmaak kan het riool spoedig weer in gebruik genomen worden, meldt het bedrijf dat naar eigen zeggen zelf ook ‘een zeer uitgebreid en diepgaand onderzoek’ heeft ingesteld.

Schadelijk

Aardgascondensaat is slecht voor het milieu en de gezondheid. Uit metingen van de brandweer bleek eerder echter dat de concentratie van de stof in het water verhoogd was, maar zonder gevaar voor de volksgezondheid. Wel was het milieu aangetast.



De gemeente stelt de NAM aansprakelijk voor alle schade. Onderzoek van de gemeente liet zien dat er iets mis is gegaan bij het overslaan van het restproduct van de aardgaswinning. Een lekbak zou zijn overgelopen. Via het riool kwam vervolgens het condensaat in het afwateringskanaal terecht.



Naar het lek loopt nog strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM). Bezorgde burgers blokkeerden sinds afgelopen zondag de toegang tot het Tankenpark.