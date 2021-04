Nadert de piek? In de cijfers wijst nog niets daarop

Update Zeven jongeren naar ziekenhuis na slechte trip door drugs: ‘Ze leken compleet te flippen’

10 april Zeven jongeren van 19 tot 24 jaar oud zijn rond middernacht uit een studentenhuis in Nijmegen gehaald en naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. In de uren daarvoor namen ze vermoedelijk synthetische harddrugs in.