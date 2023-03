Nachtvoetbal tijdens ramadan regelrechte hit: ‘Even knallen na dag niet eten’

Liquidatie­zaak Willem Endstra komt na 19 jaar tot een finale, het hof is inmiddels meedogen­loos

Na 19 jaar staat de liquidatie van de malafide vastgoedbaron Willem Endstra weer op de agenda. Justitie hoopt drie verdachten alsnog veroordeeld te krijgen in hoger beroep, zij het tot mildere straffen. Sinds hun vrijspraak in 2016 is de tijdgeest gekanteld: het gerechtshof oordeelt inmiddels bikkelhard over onderwereldmoorden.