Nachtleven in België mag weer van start en zorgpersoneel moet zich vaccineren

Taakstraf voor veroorza­ken fataal speedboot­on­ge­luk bij Zoutelande waarbij Mirthe (15) om leven kwam

20 augustus De 35-jarige Bastiaan F. uit Koudekerke is vrijdag veroordeeld tot 200 uur taakstraf voor het fatale bootongeluk dat hij op 23 juli 2019 veroorzaakte bij het strand van het Zeeuwse Zoutelande. Ook is hij veroordeeld voor het varen met de speedboot terwijl hij onder invloed was van alcohol.