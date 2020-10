Nabestaanden hevig teleurgesteld: ‘slechts’ tbs voor man die twee mensen doodstak in bioscoop

VIDEODe man die exact een jaar en een dag geleden het echtpaar Gina en Marinus doodstak, krijgt van de rechtbank in Groningen tbs met dwangverpleging opgelegd. Ergün S. krijgt voor de dubbele doodslag dus geen celstraf. S. lijdt al heel lang aan psychoses en die hebben ervoor gezorgd dat hij doorsloeg, oordeelt de rechtbank. Deskundigen oordeelden al dat Ergün volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de steekpartij.

De 34-jarige Ergün S. uit Rottedam was een jaar geleden naar Groningen getrokken, op zoek naar zijn ex-vriendin en hun dochtertje, zonder precies te weten waar zij wonen. In zijn zoektocht naar een slaapplaats drong de verwarde S. een bioscoop binnen, waar hij werd betrapt door Gina Kaper, die net als altijd bezig was de Pathé-bioscoop schoon te maken. Ergün stak haar meteen neer. Datzelfde gruwelijke lot trof ook Gina's man Marinus, toen hij haar te hulp kwam. Beide vijftigers overleefden de steekpartij niet.

Het Openbaar Ministerie had, gevoed door onderzoek van de deskundigen, een maand geleden tijdens de rechtszaak al ‘slechts’ tbs met dwangverpleging geëist. Bij Ergün werd al in 2009 schizofrenie geconstateerd. Enkele jaren later begon hij met medicijnen tegen psychoses, maar die nam hij vaak niet in. De rechtbank is van oordeel dat ook dat te verwijten valt aan zijn ziekte.

De GGZ had niet ver voor de dubbele moord plannen om Ergün gedwongen te laten behandelen. Ook blowde Ergün veel. Mede hierdoor ging de relatie met zijn vriendin kapot. Zij vluchtte zelfs voor hem. Met Ergün ging het de weken voor de dubbele doodslag erg slecht. Hij verwaarloosde zichzelf en werd soms totaal in de war aangetroffen.

Hevig teleurgesteld

Advocaat Sébas Diekstra staat een aantal nabestaanden bij en laat weten dat zij ’hevig teleurgesteld’ zijn in de uitspraak. ,,Het was voor de nabestaanden overduidelijk dat de verdachte niet volledig toerekeningsvatbaar was, maar er bleken ook feiten en omstandigheden die zouden kunnen maken dat de gruwelijke daden in enige mate aan hem worden toegerekend. Dan doelen zij op het feit dat hij zijn medicijnen bewust niet gebruikte en daarnaast langdurig softdrugs gebruikte waarvan de psychiater op zitting ook zei dat dat het vuur van zijn psychische klachten opstookt.’’

Volledig scherm Ergün S. werd neergeschoten bij zijn aanhouding. © Fareeba Sheedfar

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s:

Volledig scherm Ergün S. © Politie

Volledig scherm Een rechercheur doet onderzoek in de Pathe-bioscoop waar twee lichamen zijn gevonden. © ANP