Nabestaanden gesneuvelde militairen komen met hartenkreet: hang vlaggen weer recht op 4 en 5 mei

Uit onvrede met het beleid van de overheid hebben de nodige mensen de rood-wit-blauwe vlag op zijn kop gehangen. Vooral langs snelwegen en andere belangrijke verkeersaders hangt de vlag sinds bijna een jaar verkeerd om. Met name boze boeren gebruiken de omgekeerde vlag als symbool van protest tegen het overheidsbeleid.

Geertje Groenbroek is de moeder van Henry Hoving, die in 2016 om het leven kwam bij een mortierongeluk in Mali. Iedere keer als zij zo'n omgekeerde vlag ziet hangen, wordt ze geconfronteerd met de dood van haar zoon, vertelt ze telefonisch. ,,Dat is echt heel naar. Mijn zoon werd met een rood-wit-blauwe vlag op zijn kist thuisgebracht. Daarom heeft juist het symbool van de omgekeerde vlag ons ontzettend geraakt.”

Oproep

Ze is een van de twintig nabestaanden van gesneuvelde militairen die een bericht heeft ondertekend met daarin een oproep aan de mensen die die vlaggen hebben opgehangen. ,,Ons kind, onze ouder, partner, broer/zus kwam thuis in een kist onder diezelfde vlag. Hun leven verloren in dienst van het Nederlandse volk. Voor uw vrede en democratie. Het is jaren geleden, maar voor ons voelt het als gisteren. Daarom doen wij deze oproep: laten wij, Nederlanders, op 4 en 5 mei al deze duizenden vlaggen hijsen, rood-wit-blauw. Het symbool voor vrede, vrijheid, een onafhankelijk en democratisch Nederland, en uit respect voor gesneuvelden en oorlogsslachtoffers.”

Greetje Groenbroek.

Het is echt niet zo dat ze de onvrede van mensen in het land niet snapt, zegt Groenbroek. ,,Wij lopen ook tegen de dingen aan die niet goed gaan. Maar het lijkt erop dat mensen zich niet realiseren dat we in een vrij land leven, en hoe belangrijk dat is. Zelfs niet met de oorlog in Oekraïne, zo dichtbij. Daar mogen we echt vaker bij stilstaan.”

Het idee voor de oproep, die gedeeld is op sociale media, kwam tot stand tijdens een bijeenkomst van nabestaanden van militairen die sneuvelden in Afghanistan en Mali. ,,Toen bleek dat veel meer mensen met dit gevoel rondlopen en zich ontzettend gestoord hebben aan die omgekeerde vlaggen.”

Burgemeesters

De nabestaanden staan niet alleen in hun oproep. Ook een aantal burgemeesters, waaronder die van Waddinxveen en Smallingerland, hebben de inwoners van hun gemeente opgeroepen de omgekeerde vlaggen weg te halen. Zo ook burgemeester Patrick van Domburg van IJsselstein: ,,Ik zal de vrijheid van meningsuiting geen strobreed in de weg leggen – zeker niet wanneer iemand in zijn eigen huiselijk sfeer wil protesteren of demonstreren. Maar op dagen als Koningsdag of 4 en 5 mei doet het zien van een omgekeerde vlag mensen pijn. Zo kunnen we ieders gevoel respecteren.”

Commissaris van de Koning Arno Brok doet eenzelfde oproep voor heel Friesland. ,,Het effect en de kracht van het signaal is voorbij. Uit eerbied voor de mensen die willen stilstaan bij 4 mei en Bevrijdingsdag is het goed om te stoppen met de omgekeerde vlaggen”, zegt hij tegen Omrop Fryslân. ,,Het kan toch niet de bedoeling zijn om mensen te kwetsen.”

Woordvoerder Sieta van Keimpema van boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat de omgekeerde vlaggen moeten blijven hangen, laat ze aan de regionale omroep weten. De protesten moeten volgens haar doorgaan omdat er niets ten gunste van de boeren is veranderd. Overigens verdween een flink aantal omgekeerde vlaggen al na de Provinciale Statenverkiezingen van maart, toen de BoerBurgerBeweging een grote overwinning behaalde.

De volledige oproep van de nabestaanden:

