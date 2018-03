Naar Dubai gevluchte 'megafraudeur' Roger Lips krijgt paspoort niet terug

Lips kan namelijk zonder nieuw Nederlands paspoort zijn verblijfsvergunning in de Emiraten niet verlengen. En dus komt hij na jaren op de vlucht te zijn geweest, langzaam in beeld van de Nederlandse justitie.

Zou je zeggen. Maar curator Ruud Dekker, die al jaren bezig is met het slepende faillissement van Lips, zegt dat de sluwe ondernemer allang een Cambodjaans paspoort heeft 'geregeld'. ,,Waarschijnlijk door enkele grote investeringen in dat arme land te doen.''

Als 'Cambodjaan' zou Lips vervolgens al een nieuwe verblijfsvergunning in Dubai hebben gekregen. ,,Voor zover wij weten is die nieuwe vergunning geldig tot 2019 of 2020. Maar ondertussen procedeert Roger Lips gewoon uit principe eindeloos tegen Nederland, hij denkt dat we hem dan op een gegeven moment maar laten lopen,'' aldus Dekker. ,,Maar wij houden hem gewoon in het vizier. Al hebben we hem voorlopig nog niet terug in Nederland. Er is geen uitleveringsverdrag met Dubai. En op een vriendelijk verzoek reageert Dubai tot nu toe niet. Dat land is dé plek geworden waar je naartoe vlucht als je problemen hebt.''

Soap

Het faillissement van Roger Lips is een zich al jaren voortslepende soap: de steenrijke vastgoedmagnaat uit Uden wordt gezocht door de FIOD omdat hij tientallen miljoenen euro's zou hebben weggesluisd uit zijn ingestorte imperium. Lips was een van de grootste probleemklanten van SNS Reaal. Hij had een krediet van 370 miljoen bij SNS. Mede doordat Lips betalingsproblemen kreeg, moest SNS Reaal worden genationaliseerd.

Lips had duizenden huizen, maar ook winkelcentrum The Wall langs de snelweg A2 bij Utrecht, zwembad Tropicana in Rotterdam en winkelcentrum Brinkmanpassage in hartje Haarlem. Van de 157 vennootschappen die op zijn naam stonden, ging meer dan de helft op de fles. Met tientallen procedures en een weigerachtige houding als het gaat om informatie verschaffen, vecht Lips tegen zijn ondergang.

Nadat hij in de tweede helft van 2013 een maand was vastgezet om openheid van zaken af te dwingen over zijn financiële handel en wandel, pakte hij in 2014 zijn biezen en vertrok naar Dubai, waar hij niet uitgeleverd kan worden.

Geweigerd