Naaktfoto's honderden meisjes gedeeld in 's lands grootste wraakpornonetwerk

De zonder toestemming verspreidde naaktfoto's van meisjes - door de jongens 'wins' genoemd - worden in een chatkamer geruild als een soort Pokémonkaarten en opgeslagen in een grote verzameling. Op aanvraag worden ook meisjes gehackt om expliciete foto's en video's te stelen, aldus RTL Nieuws.

De researchredactie ging undercover in het besloten netwerk. Volgens de undercoverjournalisten zijn daar naaktfoto's en -video's van minstens 400 Nederlandse meisjes verspreid. 'Een groot deel is hoogstwaarschijnlijk minderjarig', aldus RTL Neuws op haar website. 'De beelden zijn in veel gevallen zelf door de meisjes gemaakt. Veel leden van het netwerk delen dan ook naaktfoto's en -video's van één of meerdere ex-vriendinnen.'

Het netwerk is volgens de nieuwszender op dit moment nog actief en de online map met meer dan 40GB aan wraakporno wordt dagelijks aangevuld met naaktfoto's en -video's van meisjes.

Chantal

Een van de bekendste slachtoffers van wraakporno in Nederland is Chantal (24) uit Werkendam. Van haar werd in januari 2015 een seksfilmpje op Facebook gezet. Daarin was ze te zien met haar ex-vriend.



Misdaadjournalist Peter R de Vries spande namens Chantal een kort geding aan tegen Facebook om te achterhalen wie een seksvideo van haar via de social netwerk site verspreidde. Hij deed met Chantals advocaat onderzoek maar dat liep vast. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie startten daarop een strafrechtelijk onderzoek. Daarin wilden ze via het computersysteem van het ROC West-Brabant proberen te achterhalen wie het seksfilmpje online zette.

Strafbaar

Wraaklustige ex'en die seksueel getinte foto's of video's van iemand verspreiden via social media, zijn voortaan strafbaar bezig. Dat legden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in oktober vorig jaar vast in het regeerakkoord. Het kabinetsbesluit, dat moet leiden tot een nieuwe wet , voelde als een overwinning voor Chantal.