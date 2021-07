Na zomer vol zorgen volgt ‘hete herfst’: ‘Spanningen nemen toe’

Zo’n golf als afgelopen winter lijkt ons met de toenemende vaccinatiegraad bespaard te blijven, maar desalniettemin wordt al rekening gehouden met nieuwe maatregelen. Zeker nu de deltavariant oprukt. Deskundigen verwachten met name in bepaalde wijken of dorpen waar de vaccinatiegraad laag is een opleving. ,,Het wordt spannend of mensen bereid zijn zich aan de maatregelen te houden als ze al gevaccineerd zijn”, zegt Dick Willems, medisch ethicus van de Universiteit van Amsterdam (UvA).